TÜRASAŞ Yerli Tren Seti Gaziantep'te Raylara İndirildi

Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Prof. Görür'den o ile uyarı: Faylı ve zemini çürük bir bölge
Prof. Görür'den o ile uyarı: Faylı ve zemini çürük bir bölge
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TÜRASAŞ Yerli Tren Seti Gaziantep'te Raylara İndirildi

TÜRASAŞ tarafından üretilen yerli tren seti Gaziantep'e ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 14:29, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 19:30
Yazdır
TÜRASAŞ Yerli Tren Seti Gaziantep'te Raylara İndirildi

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) tarafından yapılan yerli ve milli tren seti, Gaziantep'teki Başpınar İstasyonu'nda raylara yerleştirildi.

Yerli ve Milli Banliyö Tren Seti Gaziantep'te

Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TÜRASAŞ tarafından Sakarya'da üretilen yerli ve milli ilk set, kente geldi.

GAZİRAY Projesi Kapsamında Yeni Tren Setleri

Büyükşehir Belediyesi hizmetindeki GAZİRAY Projesi kapsamında Başpınar İstasyonu'na getirilen setler, raylara yerleştirildi.

Tren Setinin Teknik Özellikleri

  • 32 yolcu kapısı
  • 42 bilgilendirme ekranı
  • İç ve dış güvenlik kameraları
  • Ses sistemi
  • Yaklaşık 85 bin metre yangına dayanıklı kablo tesisatı
"GAZİRAY bugün, 10 bin kişi yolcu kapasitesiyle çalışıyor"

Çalışmaları yerinde takip eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, projenin kent için heyecan ve gurur verici olduğunu söyledi.

Ulaşımda Yeni Hedefler

Kent ulaşımını rahatlatmak için çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Uğur, şunları kaydetti:

"Bugün TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli olarak üretilen vagonlarımız Gaziantep'e ulaştı ve raylara indiriliyor. GAZİRAY bugün, 10 bin kişi yolcu kapasitesiyle çalışıyor. Şu anda 20 dakikada 1 olan sefer sayımızı, beklediğimiz tren setleri geldiğinde 6 dakikada bir sefer sayısına ulaştırmış olacağız. Böylelikle toplam yolcu kapasitemizi de 60 bine çıkaracağız."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber