Baykar ve Leonardo'dan İHA Üretiminde Stratejik Ortaklık

Baykar ile İtalya'nın savunma ve havacılık devi Leonardo, insansız hava sistemleri alanında bir ortak girişim kurmak üzere anlaştı. İki dev ortak mutabakat zaptı imzalarken, girişimin İtalya merkezli olacağı, üretimin ise her iki ülkede yapılacağı öğrenildi.

Baykar ve Leonardo Avrupa'ya İHA Üretecek

Havacılıkta geliştirdiği yerli ve milli savunma teknolojilerle dünyaya açılan Baykar, İtalyan havacılık devi Leonardo ile Avrupa'ya İHA üretmeye hazırlanıyor. Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Roma'da Leonardo CEO'su Roberto Cingolani'yle imzaları atarken anlaşmanın detayları da belli oldu.

Avrupa Pazarını Hedefleyen Ortaklık

Avrupa pazarını hedef alacak ortak girişimin İtalya merkezli olacağı, üretimin ise her iki ülkede yapılacağı öğrenildi. Ortaklık, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımını kapsayacak.

BBC'nin Haberine Göre Ortak Açıklama

BBC'nin haberine göre; iki şirketin ortak açıklamasında, bu iş birliğinin Baykar'ın çeşitli küresel pazarlarda operasyonel etkinliğini kanıtlamış olan endüstri lideri insansız platformlarından ve Leonardo'nun misyon sistemleri, yük tasarımı ve Avrupa'daki havacılık sertifikasyonundaki uzmanlığından yararlanarak kapasite artırma olanakları sunacağı belirtildi.

Uluslararası Pazarlarda Fırsatlar

İki dev ayrıca hem Avrupa hem de uluslararası pazarlarda fırsatları birlikte takip etmeyi ve uzay sektöründeki ek sinerjilerden de yararlanmayı hedefliyor.

'Avrupa'da Yeni Pazar Fırsatları'

Leonardo CEO'su Cingolani, Avrupa'da yeni pazar fırsatları açan yeni bir uluslararası ittifaka imza attıklarını belirterek, "Teknolojik iş birliğinin hem gerekli hem de acil olduğuna inanıyoruz" dedi.

Selçuk Bayraktar'dan Açıklama

Selçuk Bayraktar da "Leonardo ile bu stratejik ortaklık, teknolojik ayak izimizi genişletmek ve dünyadaki varlığımızı güçlendirmek için önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor." Etik AI odaklı teknolojileri Leonardo'nun AI teknolojilerindeki muazzam yeteneğiyle birleştirerek insansız hava sistemlerinin geleceğini tanımlayacak yeni nesil çözümler geliştirecek. Bu sinerji birlikte, gelecek için nihai AI odaklı hava üstünlüğünü getirecek" diye ekledi.