MEB, YKS Soruları ve Çözüm Videolarını Erişime Açtı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2024 yılları arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) çıkmış soruların ve çözüm videolarının yer aldığı kaynak kitapları "MEBİ" platformunda erişime açtı. Öğrencilerin YKS hazırlık sürecine destek olmak amacıyla hazırlanan bu kitaplar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) yönelik toplam beş kitap halinde sunuldu.

Çıkmış Sorular Konu Bazında Sunuluyor

MEB tarafından yayımlanan TYT, AYT Sözel, AYT Eşit Ağırlık, AYT Sayısal ve YDT kitapları, her sınavın içeriğine özel olarak hazırlandı. Kitaplarda, çıkmış sorular konu bazında sınıflandırılarak öğrencilerin sistemli bir şekilde çalışmalarına olanak sağlandı.

Çözüm Videoları ile Etkili Öğrenme

Kaynaklarda, her soru için detaylı çözüm videoları sunuluyor. Bu sayede öğrenciler yalnızca soruları çözmekle kalmayıp, doğru çözüm yöntemlerini ve sınav stratejilerini de öğrenme fırsatı yakalıyor. Soru çözüm tekniklerini geliştirerek sınav esnasında karşılaşabilecekleri zorluklara karşı gerekli becerileri edinmeleri hedefleniyor.

Dijital Öğrenme Deneyimi: Etkileşimli PDF'ler

Kitaplar, etkileşimli PDF formatında hazırlanarak öğrencilere dijital ortamda doğrudan çalışma imkanı sunuyor. Öğrenciler, çıktıya ihtiyaç duymadan soruları çözebilir, anında çözüm videolarını izleyerek hatalarını analiz edebilir ve eksik oldukları konulara yönelik çalışmalarını sürdürebilir.

TYT, AYT ve YDT Kitaplarının İçeriği

TYT Kitabı: Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında 2018-2024 yılları arasında çıkmış soruları konu bazında içeriyor.

Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında 2018-2024 yılları arasında çıkmış soruları konu bazında içeriyor. AYT Kitapları: Sözel, eşit ağırlık ve sayısal alanlardaki çıkmış sorular, konu başlıklarına göre düzenlenerek her sorunun detaylı çözümü ile sunuluyor.

Sözel, eşit ağırlık ve sayısal alanlardaki çıkmış sorular, konu başlıklarına göre düzenlenerek her sorunun detaylı çözümü ile sunuluyor. YDT Kitabı: İngilizce testinde çıkmış soruların dil bilgisi, okuma-anlama, çeviri ve kelime bilgisi gibi konulara göre detaylı çözümlerini içeriyor.

Öğrencilerin YKS hazırlık sürecinde büyük bir destek sağlayacak olan bu kaynaklara "MEBİ" platformu üzerinden ulaşılabiliyor. MEBİ platformu için tıklayınız