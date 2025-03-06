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Bakanlık tek tek ifşaladı! Baklavada Ay çekirdeği, Sucukta Sakatat

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zararlı gıdalara yönelik denetim sonuçlarını güncelledi. Fıstıklı baklavada ay çekirdeği, sucukta sakatat eti tespit edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2025 14:39, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 20:15
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Bakanlık tek tek ifşaladı! Baklavada Ay çekirdeği, Sucukta Sakatat

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayında da sağlığı tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin denetim sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Listeye yeni eklenen ürünlerde; sucukta sakatat eti, fıstıklı baklavada da ay çekirdeği tespit edildi. İşte güncel liste...

Güncel Denetim Sonuçları

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin denetim sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

Denetim Sonuçlarında Dikkat Çeken Ürünler

  • 6 Mart tarihli listeye göre; "Mehmet Usta Baklavaları" nın ürettiği fıstıklı baklavadan, ay çekirdeği tespit edildi.
  • Afyonkarahisar'da "Ceylaner Sucukları" firmasının ürettiği sucukta ise mekanik ayrılmış kanatlı eti çıktı.
  • Afyonkarahisar'da "Kocatürk" firmasının ürettiği sucukta ise sakatat (baş eti) tespit edildi.

Et Ürünlerinde Uygunsuzluklar

Bakanlığın yayımladığı listede, özellikle 'Et ve Et Ürünleri' kategorisinde yer alan bazı firmaların ürünlerinde 'Tek Tırnaklı Eti' tespit edilmesi nedeniyle uygunsuzluk bulunduğu açıklandı.

Zeytinyağı Denetimleri

Ayrıca, 'Zeytinyağı' grubunda yapılan denetimlerde, ürünlere 'Tohum Yağları Karıştırılması' nedeniyle uygunsuzluk kararı verildiği belirtildi.

Gıda Sahtekarlığı İfşa Ediliyor

Bakanlığın internet sitesinde 'ürün grubuna' göre de arama yapılıyor.

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek açıklanıyor.

Güncel listeyi görmek için tıklayınız

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