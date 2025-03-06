19 yaşındaki genç kızı parkta darbetti!

Samsun'un İlkadım ilçesinde Yabancı uyruklu E.Ö.İ. ile nişanlısı S.J. (19) parkta tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö.İ., nişanlısını burada darbetti. Durumu gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Darbedilen S.J., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Polis, şüpheli E.Ö.İ.'yi parkta yakalayıp, gözaltına aldı. S.J.'nin nişanlısından şikayetçi olduğu öğrenildi.