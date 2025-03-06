Fenerbahçe-Galatasaray yine karşı karşıya!

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ve yarı final kura çekimi gerçekleşti.

Kura çekiminin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve muhtemel yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olarak katıldı.

Kura çekimindeki diğer torbada ise gruplarını ikinci sırada tamamlayan İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK yer aldı.

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle: