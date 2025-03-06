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Üniforma giydi, telsiz taşıdı: Önüne geleni dolandırdı

Denizli'de film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık olayı yaşandı... Adnan K. isimli şahıs, yıllarca kendisini MİT mensubu olarak tanıttı... Güvenilir görünmek için sürekli yanında telsiz taşıdı...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 15:01, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 14:58
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Üniforma giydi, telsiz taşıdı: Önüne geleni dolandırdı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp, vatandaşlardan resmi kurumlardaki işlemlerini halledeceğini söyleyip, para alan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aralarında doktor, avukat, öğretmen ve noter gibi meslek sahibi olan kişilerden toplam 150 bin lira para aldığı tespit edilen şüphelinin Adnan Kurban olduğunu belirledi.

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK'TAN TUTUKLANDI

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan ve bir tekstil atölyesinde işçi olarak çalıştığı belirlenen Kurban, JASAT ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada; jandarma araç giriş kartı, telsiz ve jandarma kıyafetleri bulundu. Adliyeye sevk edilen Kurban, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

RESMİ KURUMLARDA ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARLA GÜVEN KAZANMIŞ

Tutuklanan Kurban'ın kendisinin terör gazisi jandarma yüzbaşı ve MİT Bölge Başkanı olarak tanıttığı belirlendi. Kurban'ın karşısındaki kişileri ikna etmek için yanında telsiz taşıdığı, resmi kurumlarda çektiği fotoğrafları paylaşarak, güven kazandığı belirlendi.

Kurban'ın vatandaşların resmi kurumlardaki işlemlerini çözeceğini belirtip, para aldığı ortaya çıktı.

Ayrıca Kurban'ın işçi olarak çalıştığı tekstil atölyesinin sahibine kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtıp, zaman zaman gizli görev olduğunu söyleyerek iş yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Jandarmanın ifadesine başvurduğu yakın arkadaşının da Kurban'ı istihbarat görevlisi olarak bildiği ortaya çıktı.

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