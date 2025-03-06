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Bakan Işıkhan'dan 'Mobbing Önlenmesi Genelgesi' açıklaması

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi' ile Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun görev ve yetkilerinin yeniden tanımlandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2025 15:11, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 15:15
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Bakan Işıkhan'dan 'Mobbing Önlenmesi Genelgesi' açıklaması

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Çalışanların motivasyonunu artırmak, daha sağlıklı ve huzurlu çalışma ortamları oluşturmak, kapsayıcı, sürdürülebilir istihdamı desteklemek ve toplumsal refahı artırmak amacıyla mobbing ile mücadelede önemli bir adım daha attık.
Mobbing'in Önlenmesi ile İlgili Genelge Yayımlandı

Temel amacımız; çalışma hayatında karşılaşılan ve iş gücü piyasasında fırsat eşitliğine zarar veren unsurları ortadan kaldırmak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2025/3 sayılı 'İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi' sayesinde Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun görev ve yetkileri yeniden tanımlanarak, politika üretme noktasında aktif bir yapıya kavuşturuldu.

Kurul üyeleri revize edilerek ve Kurul'a katılım sağlayan kurum ve kuruluşların kapsamı genişletildi. Kurul'un yapısı, görev alanları ve kapsamı belirlendi. İşverenin sorumluluğunun kapsamı genişletildi. Gizlilik ilkesinin önemi vurgulandı ve gerçeğe aykırı iddiaların önlenmesi için düzenleme yapıldı. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütecek kurum ve kuruluşların kapsamı genişletildi" ifadelerini kullandı.

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