Tapuya 902 Personel Alımı İçin Onay Çıktı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 902 personel alımı için onay aldı. Detaylar yakında açıklanacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2025 15:30, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 15:30
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yeni yılda 902 kişilik kadro ile personel alımına başlayacak.
Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, X sosyal medya hesabından; alımlar için onay verildiğini duyurdu.
Alım süreci hakkında detayların ise kısa süre içerisinde yayımlanacağı belirtildi.
TKGM'ye 902 Personel Alınacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 902 yeni personel almak için ilana hazırlanıyor... İlana ait detaylar önümüzdeki günler netleşecek.