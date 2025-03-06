Tapuya 902 Personel Alımı İçin Onay Çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 902 yeni personel almak için ilana hazırlanıyor... İlana ait detaylar önümüzdeki günler netleşecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yeni yılda 902 kişilik kadro ile personel alımına başlayacak.

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