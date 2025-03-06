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Rukiye öğretmen epilepsi rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti

Van Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde görev yapan tarih öğretmeni Rukiye Saklı'nın epilepsi rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine meslektaşları tarafından bin 500 kişilik helva kavrularak öğrenci ve okul çevresindeki esnafa dağıtıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 16:12, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 16:15
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Rukiye öğretmen epilepsi rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti

Öğretmen Rukiye Saklı'nın vefatı; okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler üzerinde derin bir üzüntü oluşturdu. Öğretmenler, meslektaşlarının ardından geleneklere uygun bir şekilde helva kavurarak, öğrenciler ve okul çevresindeki esnafla paylaştı. Bu anlamlı hareket, Saklı'nın okul ve çevresinde bıraktığı izleri bir kez daha hatırlattı.

Okul Müdürü Zeynel Abidin Akkuş, Rukiye Saklı'nın vefatıyla ilgili bir açıklama yaparak, meslektaşlarına başsağlığı diledi. Akkuş, "Değerli öğretmenimiz Rukiye Saklı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi, mesleğine bağlı, öğrencilerine her zaman faydalı olmayı hedefleyen bir eğitimciydi. Allah'tan kendisine rahmet, ailesine, öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza sabır diliyoruz" dedi.

Rukiye Saklı'nın vefatı, öğrenciler ve okul çevresindeki esnaf tarafından da büyük bir üzüntüyle karşılandı. Öğretmenlerin hazırladığı helvanın dağıtılması sırasında, Saklı'nın öğrencileri ve esnaf duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler, Saklı'nın derslerdeki samimi ve özverili tutumunu hatırlatarak onun eksikliğini hissedeceklerini belirtti.

Van Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapan Rukiye Saklı, mesleğinde gösterdiği özveri ve öğrencilerine olan sevgisiyle tanınıyordu. Epilepsi rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Saklı, geride birçok seveni ve örnek bir eğitimci kimliği bıraktı.

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