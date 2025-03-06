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Satsa ödeyemez! Çakarlı motosiklete rekor ceza

Konya'da çakarlı motosiklet sürücüsüne, aracının 7 katı kadar ceza kesildi. Sürücüye toplam 279 bin 481 lira ceza verildi. Ayrıca motosiklet 30 gün trafikten men edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 17:16, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 17:16
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Satsa ödeyemez! Çakarlı motosiklete rekor ceza

Konya'da çakarlı bir motosiklet sürücüsüne aracının 7 katı kadar para cezası kesildi.

Polis Ekipleri Şüpheli Motosikleti Durdurdu

Seydişehir ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu.

Motosiklette Çakar Sistemi Tespit Edildi

Trafik ekiplerince motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde ön far iç kısımda çakar sistemi (kırmızı - mavi) olduğu tespit edildi.

Verilen İdari Para Cezası


  • Sürücüye "çakarlı lamba kullanmak", "kask takmamak", "ayna kullanmamak" maddelerinden toplamda 279 bin 481 lira idari para cezası uygulandı.

Motosikletin satış rakamının ortalama 40-45 bin lira olduğu görülüyor.

Ehliyet ve Motosiklet İçin Uygulanan Yaptırımlar

Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün el konuldu. Motosiklet de 30 gün süre ile trafikten men edildi.

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