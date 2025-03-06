Satsa ödeyemez! Çakarlı motosiklete rekor ceza

Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün el konuldu . Motosiklet de 30 gün süre ile trafikten men edildi .

Motosikletin satış rakamının ortalama 40-45 bin lira olduğu görülüyor.

Trafik ekiplerince motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde ön far iç kısımda çakar sistemi (kırmızı - mavi) olduğu tespit edildi.

Konya'da çakarlı bir motosiklet sürücüsüne aracının 7 katı kadar para cezası kesildi.

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