Fahrettin Altun: Türkiye bugün bölgesel bir güçtür, küresel oyuncudur

Altun, İletişim Başkanlığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı" programına katıldı. Burada konuşan Altun, vatandaşın ilgisiyle "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin toplumda bir karşılık bulduğunu belirtti. Altun, 2021 yılından itibaren bu organizasyonun gerçekleştirildiğini, organizasyona toplumun, milletin ve gençlerin ciddi şekilde teveccüh gösterdiğini söyledi. Çeşitli illerde 2021'den beri bu organizasyonu yaptıklarını ifade eden Altun, 1,5 milyon gencin Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katıldığını kaydetti.

Gençler İçin Fırsatlar

Altun, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde devletin kurum ve kuruluşlarının fuarda gençlerle bir araya geldiğini ve gençlere devletin sağladığı imkanları, bursları, uluslararası programları, stajları, hibeleri, teşvikleri tanıttığını anlattı. Bunlarla birlikte kariyer ve istihdam imkanlarının tanıtıldığını aktaran Altun, gençlerin doğrudan kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldiğini, böylece gerçek anlamda bir etkileşimin söz konusu olduğunu belirtti.

Biz Devlet Teşvikleri Tanıtımı Günleri'ni millet ve devlet arasında iletişim köprüsü olma misyonumuz dolayısıyla hayata geçiriyoruz.

Altun, şunları kaydetti: "Burada devletimizden milletimize, milletimizden de devletimize bir iletişim akışı söz konusu. Burada gençler bir taraftan devlet kurumlarımızın imkanlarından haberdar oluyorlar. Her gün bir yenisi eklenen yeni fırsatları görüyorlar. Bunun yanında aynı zamanda kurumlarımız da gençlerimizin taleplerini, beklentilerini doğrudan öğreniyorlar. Çok dinamik bir süreç var."

2025 Yılının İlk Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri

Altun, "Bugün biz, 2025 yılının ilk Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ni Ankara'da gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki hafta da İstanbul'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ni hayata geçireceğiz ve yıl içerisinde birçok farklı ilimizde inşallah bu organizasyonu yine hayata geçirme imkanı bulacağız. Gençlerimizin artan ilgisi, teveccühü bizi çok motive ediyor, mutlu ediyor."

"Biz gençlerimizi kurucu aktör olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle gençlere verilen önemin açık ve net bir şekilde ortada olduğuna işaret eden Altun, "Biz gençlerimizi kurucu aktör olarak görüyoruz. Gençlerimizi gerçek anlamda paydaşımız olarak görüyoruz." dedi.

Genç Girişimciler İçin Teşvikler

Altun, genç girişimcilerin ne türden teşvikler verildiğini kurumlarla görüşerek öğrenebildiğini ifade etti. Diğer taraftan da kamu kurum ve kuruluşlarının istihdam, burs, teşvik imkanlarını ve sağlanan fonları görebildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Gençlik

Altun, "Gerçekten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği aktif yönetişim sistemi içerisinde bu türden organizasyonların nasıl kolaylıkla hayata geçebildiğini görüyoruz." dedi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı"ndaki stantları da gezdi ve gençlerle sohbet etti. Anadolu Ajansı yayınlarının yer aldığı standı da ziyaret eden Altun, yayınlara ilişkin bilgi aldı. Programa TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da katıldı.