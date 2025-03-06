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ABD'de Şubat Ayında İşten Çıkarmalar %245 Arttı

Şubat ayında ABD'de işten çıkarmalar %245 arttı. Bunda özellikle kamu sektörü ve iptal edilen sözleşmeler etkili oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 17:46, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 17:50
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ABD'de Şubat Ayında İşten Çıkarmalar %245 Arttı

ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmalar, federal hükümetteki işten çıkarmalar, iptal edilen sözleşmeler, ticaret savaşı korkuları ve iflasların etkisiyle şubatta bir önceki aya göre yüzde 245 artarak 172 bin 17'ye yükseldi. Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas, şubat ayına ilişkin raporunu yayımladı. Buna göre, ABD merkezli işverenler şubat ayında 172 bin 17 kişinin işten çıkarıldığını duyurdu. Bu, 2009 yılındaki 186 bin 350 işten çıkarmadan bu yana şubat ayı için kaydedilen en yüksek seviye oldu. Ayrıca Temmuz 2020'de açıklanan 262 bin 649 işten çıkarmadan bu yana en yüksek aylık toplam olarak kaydedildi. İşten çıkarmalar şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 245 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 yükseldi. Bu yılın ilk iki ayında işten çıkarmalar, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artışla 221 bin 812'ye çıktı.

Şubat Ayında En Fazla İşten Çıkarma Kamu Sektöründe Gerçekleşti

Şubat ayında en fazla işten çıkarma kamu sektöründe gerçekleşti. Geçen ay federal hükümete bağlı 17 farklı kurumdan toplam 62 bin 242 kişilik işten çıkarma duyurusu yapıldı. Challenger, Gray & Christmas Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, özel şirketlerin geçen ay özellikle perakende ve teknoloji sektörlerinde binlerce kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladığını belirtti.

İşten Çıkarmaların Artış Sebepleri

Challenger, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) eylemlerinin yanı sıra iptal edilen kamu sözleşmeleri, ticaret savaşı korkusu ve iflasların etkisiyle şubat ayında işten çıkarmaların arttığını bildirdi. Toplu işten çıkarmalarda çalışanların genellikle huzursuz ve belirsizlik içinde hissettiğini kaydeden Challenger, bu durumda birçok çalışanın kendi isteğiyle ayrılma olasılığının da oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

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