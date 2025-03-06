Belediyeden projelerde usulsüzlük yapan mühendise suç duyurusu

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye yapılan bir yapı ruhsatı başvurusunun ekinde sunulan bazı **statik proje hesap raporlarında**, program veri girişinde değişiklik yapıldığının, Yapı Kontrol Müdürlüğü görevlilerince tespit edildiği belirtildi. Konunun bugün yerel basında, "Çorum'da inşaat sektöründe yapılan bazı projelerin usulüne uygun yapılmadığı ve bir inşaat mühendisinin yazılım programında yaptığı oynama sonucunda çok sayıda projede sorun yaşandığı" şeklinde haberleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yapılan Çalışmalar ve İleri Süreç





Müdürlüğümüz tarafından yapılan ön tahkikat neticesinde derhal harekete geçilmiş ve yakın zamanda konuyla ilgili çalışmalarımız başlamıştır.

Yapı denetim firmalarının tamamından, konunun bağımsız bir kurul tarafından incelenmesi amacıyla üniversiteler bünyesindeki öğretim elemanlarına ilgili projelerin performans analizlerinin hazırlatılarak belediyeye 2 Nisan'a kadar sunulması istenmiştir.

Konuyla ilgili olarak Hitit Üniversitesi öğretim elemanları çalışmalara başlamıştır.

Performans raporlarından çıkacak sonuca göre gerekli işlemler ivedilikle tesis edilecektir.

Ayrıca, söz konusu inşaat mühendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

İdari yaptırım için de Ankara İnşaat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilciliğine yazı yazılmıştır.

Konu, gerek Belediyemiz gerekse Valiliğimiz nezdinde yakından takip edilmektedir. Bu süre sonucunda ortaya çıkacak olan analiz raporları ve kurul raporlarına göre süreç yönetilecek ve hukuki olarak yapılacaklar titizlikle takip edilecektir.