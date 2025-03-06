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Protokol imzalandı: Hukuk öğrencileri staj yapabilecek

Ulusal Staj Programı ile hukuk öğrencileri avukatlık bürolarında staj yapabilecek, böylece iş bulma süresi kısalacak. Yeni protokol, hukuk fakültesi öğrencilerine staj imkanı sunarak kariyerlerinde önemli bir adım atmalarını sağlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 18:21, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 18:22
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Protokol imzalandı: Hukuk öğrencileri staj yapabilecek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Ulusal Staj Programı" işbirliği protokolüyle hukukçuların staj yapma imkanının artacağını belirterek, "Staj yapan çocuklar, staj yapmayan çocuklardan 3 ay daha önce işe başlıyor. Dünyada yeteneğe dayalı kalkınmayı en başarılı yürüten ülkelerden birisi Türkiye'dir." dedi.

Hukuk Fakültesi Öğrencileri İçin Staj İmkanları Artıyor

Hukuk fakültesi öğrencilerinin program kapsamında avukatlık bürolarında, noterliklerde, arabuluculuk bürolarında ve merkezlerinde staj yapabilmelerine olanak sağlayan işbirliği protokolü imza töreni, Hakimevi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla yapıldı.

Adalet Bakanlığının Eğitim Platformu ve Yetenek Geliştirme Çalışmaları

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, Adalet Bakanlığının Uzaktan Eğitim Kapısı'nda kullanıcı sayısının 183 bin 58, eğitim alan çalışan sayısının 99 bin 51 olduğunu belirterek, bakanlığın bu platforma 29 tane kendi eğitimini eklediğini vurguladı. Atay, yetenek geliştirmeye odaklandıklarını, bu kapsamda bölgesel kariyer fuarları yaptıklarını söyledi.

Ulusal Staj Programı ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Katılımı

Bu organizasyonlara 1 milyon 250 binin üzerinde gencin doğrudan katıldığını bildiren Atay, "Bu fuarlarda en çok ilgi gören faaliyetler, Adalet Bakanlığının yapmış olduğu sanal mahkeme, daktilo yarışması gibi savcı ve hakimlerin bizzat katıldığı organizasyonlar." dedi.Ulusal Staj Programı'na her yıl 613 bölümden başvuru yapıldığını aktaran Atay, "Ulusal Staj Programı'na en çok hukuk fakültesinde okuyan öğrenciler başvuru yapıyor ve dördüncü sırada yer alıyor." diye konuştu.

Noterlik Kurumu ve Hukuk Eğitimine Katkıları

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Ahmet Alıcı da noterliğin kamu hizmeti olduğunu belirterek, "Protokol, genç hukukçularımızın geleceğine yatırım yapma payesi güden güçlü işbirliğinin en somut adımdır." dedi.

Hukuk Eğitiminde İyileştirmeler ve Gelecek Planları

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise hukukçuların niteliğini artırmanın ülkeye yapılacak en büyük hizmetlerin başında geldiğini vurguladı. Sağkan, "Atılan adımın avukatlık stajının niteliğini de artıracağı kuşkusuz." dedi.Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu (TURAMEP) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Uyanıkoğlu da TURAMEP olarak staj programı sayesinde hukuk fakültesi öğrencilerine arabuluculuğu tanıtma olanağı bulacaklarını söyledi.Konuşmaların ardından Bakan Tunç ve protokolün paydaşları, işbirliği protokolünü imzaladı.

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