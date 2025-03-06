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Kütahya Milli Eğitim'den promosyon rekoru

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün maaş promosyon ihalesi 86 bin 600 TL ile sonuçlandı. İhale süreci ve detayları haberimizde.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 18:57, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 19:18
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Kütahya Milli Eğitim'den promosyon rekoru

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez İlçe maaş promosyon ihalesi, 86 bin 600 TL ile sonuçlandı.

Kütahya Merkez İlçe Promosyon İhalesi Sonuçlandı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez İlçe maaş promosyon ihalesi, 86 bin 600 TL ile sonuçlandı. İhalenin bir hafta ertelenmesiyle Ziraat Bankası Merkez Şube Müdürü'nün ikinci ihaleye katıldığı ve bu süreçte promosyon bedelinin 86 bin 600 TL'ye yükseldiği aktarıldı. Yetkililer, ihalenin bir hafta önce gerçekleşmesi durumunda bu rakama ulaşılamayabileceğini vurguladı.

Promosyon Ödemesi Detayları

İhaleyi kazanan Halk Bankası'nın, promosyon ödemesini tek seferde ve 30 Nisan'a kadar yapacağı bildirildi. Sürecin sonunda en büyük kazananın eğitim çalışanları olduğu vurgulandı.

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