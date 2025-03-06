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Göç İdaresi: Edirne sınırına duvar sınır güvenliği için elzem

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Yunanistan sınırına yapılacak duvarla ilgili yapılan açıklamada, "Sınırlarda alınan güvenlik tedbirleri; terör faaliyetlerinin önüne geçilmesi, düzensiz göç hareketleri ile göçmen kaçakçılığı da dahil her türlü kaçakçılıkla mücadele edilmesi, ülkemizde suç işleyerek yurtdışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için elzemdir" denildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mart 2025 19:57, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 20:09
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Göç İdaresi: Edirne sınırına duvar sınır güvenliği için elzem

Edirne Valisi Yunus Sezer, salı günü asayiş toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye-Yunanistan sınırına 8,5 kilometre uzunluğunda duvar yapılacağını belirtti. Vali Sezer, hudut hattında alınan önlemler hakkında bilgi vererek, "325 kilometrelik hudut yollarımızın iyileştirilmesi, yapımıyla ilgili çalışmaları geçen yıl eylül ayı itibarıyla bitirmiştik." dedi. Ayrıca, bu yıl elektro optik kulelerin yapılması ve diğer tedbirlerin alınması noktasında çalışmaların İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın destekleriyle devam ettiğini vurguladı.

Duvarın İlk Etabı

Duvarın ilk etapta 8,5 kilometre olacağını kaydeden Sezer, "Şu an itibarıyla biraz ödenek durumuna bağlı ama; 8,5 kilometre başlangıç aşaması planlıyoruz." dedi. Çalışmaların İçişleri Bakanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle sürdüğünü belirtti.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın Açıklaması

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Edirne-Yunanistan sınır hattında başlatılan fiziki engel sistemleri çalışmalarına ilişkin gerçek dışı iddialara yanıt verildi. Açıklamada,

"Ülkemizin sınır güvenliği, hem ülkemizin güvenliğinin hem de göç yönetimimizin en önemli unsurlarından biridir."

ifadelerine yer verildi.

  • Yürütülen çalışmalar sonucunda sadece Edirne-Kırklareli sınır hattında ve sınır kapılarında 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana 887 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalanmıştır.
  • 652 terör örgütü mensubu (FETÖ, PKK/KCK) ve 765 adli suçlardan hükümlü toplam 2 bin 304 şahıs yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştır.
  • Sınır güvenliği yatırımları kararlılıkla devam etmektedir.

Bu kapsamda doğu ve güney kara sınırlarımızda yapılan fiziki engel sistemlerinin yükseklikleri, genel olarak 3 metre 4 metrelik beton bloklar üzerine panel çit imalatı yapılmak suretiyle toplam 4 metre-6,5 metreye ulaşmaktadır. Edirne-Yunanistan sınır hattında da risk değerlendirmeleri yapılmış ve 1 metrelik beton blok üzerine, 2 metrelik panel çit şeklinde fiziki engel sistemleri için çalışmalar başlatılmıştır.

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