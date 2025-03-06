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Sağlık Bakanından telefonda bebek hayatı kurtaran çalışana tebrik

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren bebeği kurtaran sağlık çalışanını tebrik etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 20:44, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 20:44
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Sağlık Bakanından telefonda bebek hayatı kurtaran çalışana tebrik

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren bebeğin kurtarılmasını sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki sağlık çalışanını tebrik etti. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli Zehra Tankuş ile yaptığı telefon görüşmesini paylaştı. Boğulma tehlikesi geçiren bebeğe nasıl müdahale etmesi konusundaki yönlendirmesiyle bebeğin hayatını kurtaran Tankuş'a teşekkür eden Memişoğlu, görüşmede şunları söyledi:

Bakan Memişoğlu'ndan Zehra Tankuş'a Teşekkür


"Can kurtarmanın insanlara yardım etmenin güzelliğini gösterdiniz bize. Ne kadar özveriyle çalıştığınızı gösterdiniz. Ekibinize teşekkür ediyoruz. Sağlıkçıların gerçekten ne kadar özveriyle çalıştığını gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum size. Ramazan günü, gerçekten bir aileyi bir bebeği kurtardınız. 1,5 milyon sağlık çalışanı Türkiye'nin gözbebeği. Siz de onlara örnek teşkil ettiniz. Teşekkürlerimi iletmek için aradım sizleri."

Acil tıp teknikeri Tankuş da Bakan Memişoğlu'na teşekkür ederek, "Bunları sizin ağzınızdan duymak bana gurur verdi. Ekibim adına sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun." dedi.

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