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Bakan Yerlikaya: Huzur İçin Mücadelemiz Sürecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörle, şehir eşkıyalarıyla, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi aman vermeden sürdürüyoruz. Hedefimiz, terörsüz Türkiye'dir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 20:57, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 21:59
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Bakan Yerlikaya: Huzur İçin Mücadelemiz Sürecek

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programındaki konuşmasında, ramazanın, Türkiye, Gazze, İslam alemi ve mazlum milletlere barış ve huzur getirmesini niyaz etti. Tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını dileyen Yerlikaya, "Mübarek ramazan ayı kardeşliğimizi pekiştiren, hayır ve bereket kapılarını bizlere ardına kadar açan kutlu zaman dilimidir." ifadesini kullandı. Yerlikaya, tarihin her döneminde cesareti, dirayeti ve inancıyla dimdik ayakta duran necip Türk milletinin, derdi olana derman, yarası olana merhem olduğunu kaydetti. Bu duruşun, istiklal ve istikbale olan inançtan olduğunu belirten Yerlikaya, "Al bayrağımızı şanla şerefle dalgalandıran Türkiyemiz, 'Dünyanın beşten büyük olduğunu' her platformda dile getiren Zat-ı Devletleriniz (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan), Gazzeli, Suriyeli, Sudanlı, Arakanlı yetim ve öksüzlerin de tüm mazlum milletlerin de gönlündedir, duasındadır." ifadesini kullandı.

"Her türlü şer odağının karşısındayız"

Ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı her toprak zerresinin kutsal olduğunu söyleyen Yerlikaya, kara ve mavi vatanın her daim muhafızı olduklarını belirtti. Asıl olanın Türkiye'nin huzuru olduğunu vurgulayan Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak büyük ve güçlü Türkiye idealiyle, Türkiye'nin huzuru için varız. Zira bizim için huzur, milletimizin gönül rahatlığıdır, esenliğidir. Terörle, şehir eşkıyalarıyla, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizi aman vermeden sürdürüyoruz. Hedefimiz, terörsüz Türkiye'dir." diye konuştu. Yerlikaya, terörsüz Türkiye hedefinde yeni safhaya geçildiğinden bahsederek, Türk'ü ve Kürt'ü ile milletin hiçbir ferdinin, ikircikli söylemler ve eylemlerle süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyeceğini vurguladı. Uzatılan elin havada bırakılması halinde "demir yumruğu" hazır tuttuklarını ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Birileri nifak tohumları ekebilir. Birileri terörden, kandan, kaostan medet umabilir. Birileri birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize pusu kurabilir ama buna karşı sarsılmaz imanımız, bozulmaz kardeşliğimiz var. Akıbetinin hayırlara varacağına inandığımız bu sürecin sonunda inşallah 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılacak. Allah'ın izniyle, bin yıllık kardeşliğimize pusu kuran emperyal güçlerin hayalleri kursaklarında kalacak. Büyüklük, cesaretten gelir. Asırlık birer çınar olan kurumlarımızla, emniyetimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle, korucularımızla hainlerin, suçta kibirlenenlerin ensesinde, her türlü şer odağının karşısındayız. Kıymetli mesai arkadaşlarım, fedakarlığınız ve kararlılığınız, vatan sevgisiyle çarpan yürekleriniz, milletimize her daim güç veriyor."


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