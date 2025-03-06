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Bakan Işıkhan Mobbinge Karşı Alınan Yeni Tedbirleri Açıkladı

Bakan Işıkhan, iş yerlerinde mobbinge karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Çalışma barışını korumak için yeni mekanizmalar kuruldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 21:10, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 21:19
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Bakan Işıkhan Mobbinge Karşı Alınan Yeni Tedbirleri Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş yerlerinde mobbinge karşı mücadelemizi daha etkin kılmak adına 2011/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi'ni güncelleyerek, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak yayımladık. Yeni Genelgemizle kurulan yeni yapı ve başvuru mekanizmaları sayesinde, tüm çalışanların haklarını daha güçlü bir şekilde güvence altına alırken, çalışma barışının sağlanması adına da daha koruyucu tedbirler geliştirdik" dedi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) İftar Programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (HAK-İŞ) 'Kadınların Emeğin Evrensel Gücüne Katkısı İftar Programı'na katıldı.

"Kadın emeğinin yeri ve önemi çok büyüktür"

Programda konuşma yapan Bakan Işıkhan, "Bugün, 'Kadınların, Emeğin Evrensel Gücüne Katkısı' temasıyla, gerek çalışma hayatımız gerekse toplumsal hayatımız açısından oldukça mühim bir konu olan kadın emeğine dair değerlendirmelerin ortaya konulacağı, tecrübelerin paylaşılacağı 14. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nı gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Söz konusu; kadınlar olduğunda hiç kuşkusuz, her daim akla ilk gelen kavramlar; emek ve fedakarlık kavramları olmuştur. Kadın, toplumsal hayatın en temel birimi olan aileden, en genel sınırları ifade eden topluma kadar, yaşamın her evresinde kurucu unsur olarak yer almıştır. Aynı şekilde mensubu olduğumuz medeniyette de; tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın merkezinde konumlandırılmış, yeri her daim üstün tutulmuştur. Milletimizin, tarihi serencam içerisinde büyük mücadeleler vererek bugünlere ulaşmasında da kadın emeğinin yeri ve önemi çok büyüktür" ifadelerini kullandı.

"Çalışma barışının sağlanması adına da daha koruyucu tedbirler geliştirdik"

Bakan Işıkhan, çalışma hayatının, saygı, güven ve hakkaniyet temelinde inşa edilmesi gereken bir ekosistem olduğuna değinerek, "İş yerlerinde psikolojik taciz, bireylerin ruhsal, fiziksel ve zihinsel sağlığını tehdit eden, iş verimliliğini ve kurumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorundur. 'Çalışma hayatında şiddete sıfır tolerans' ilkesi kapsamında işverenlerden çalışanlara, kamu kurumlarından sivil topluma kadar herkesin sorumluluk alması gereken bir sürecin içindeyiz. Bu kapsamda, işyerlerinde psikolojik tacize karşı, yani mobbinge karşı mücadelemizi daha etkin kılmak adına 2011/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi'ni güncelleyerek, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak yayımladık. Yeni Genelgemizle bu alanda farkındalığı artırmayı hedefliyor ve mağduriyetleri önlemeye yönelik daha güçlü bir irade ortaya koyuyoruz. Genelgemizle kurulan yeni yapı ve başvuru mekanizmaları sayesinde, tüm çalışanların haklarını daha güçlü bir şekilde güvence altına alırken, çalışma barışının sağlanması adına da daha koruyucu tedbirler geliştirdik. Böylece bir kez daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu iş yerleri oluşturma kararlılığımızı vurguluyoruz. Bugün yayımlanan Mobbing Genelgemizin çalışma hayatının tüm tarafları için hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Programlardan Yararlanan Kadınlar

Pilot illerde İŞKUR bünyesinde İş Pozitif Ofisleri kurulduğunu hatırlatan Işıkhan, birçok ilde kadın istihdamı odaklı fuarlar düzenlediklerini kaydederek:

  • Bu projeyle 900 binden fazla kadını istihdama kazandırdık.
  • Çalışma hayatında kadınlar için en önemli meselenin; iş ve aile uyumu olduğunun farkındayız.
  • Kadınları 'iş mi, aile mi?' ikileminden kurtarmaya yönelik teşvik ve destekler sağlıyoruz.
  • İş Pozitif'e ilave olarak Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)'ne katılımcı olan kadınlara çocuk bakım desteği de sunuyoruz.
  • İşverenlere, her kadın işçi için; en fazla 3 ay için; aylık 32 bin 500 liraya kadar ücret desteği sağlıyoruz.
  • KİPAP kapsamında çalışan ve 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadın çalışanlara aylık 7 bin 500 lira çocuk bakım desteği de veriyoruz.
  • İŞKUR vasıtasıyla yürüttüğümüz aktif işgücü programlarımız kapsamında; mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, toplum yararına programlar düzenliyoruz.
  • Son 23 yılın rakamlarına baktığımızda ise; programlardan yararlanan yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın yüzde 52,6'sinin kadınlar olduğunu görüyoruz.
  • Sadece 2024 yılı boyunca aktif işgücü programlarından 70 bine yakın vatandaşımız yararlanırken, bu sayının yüzde 60'a yakın bir kısmını ise kadınlar oluşturmaktadır.
  • 2002 yılından 2024 yılı sonuna kadar toplam 15 milyon kişi İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilmiş olup bunun yüzde 33' ünü kadınlar oluşturmaktadır.
  • 2024 yılında ise 1 buçuk milyon işe yerleşen vatandaşımızın 556 bini kadındır.

Bu rakamlar bize, kadınların, kalkınmamız, gelişmemiz ve büyümemiz için emek dünyamıza katkı sağlama konusunda ne kadar istekli olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

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