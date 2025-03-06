Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı İçin Gençlerle Birlikte Çalışıyoruz

Kacır, Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği'nin iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan değişim sürecine işaret eden Kacır, yerleşik kabullerin terk edildiği, küresel düzenin köklerinden sarsıldığı bu düzende pek çok kuralın, kaidenin, müessesenin geçerliliğini yitirdiğini söyledi. Kacır, bu süreçte yaşanan değişim ve dönüşüme vurgu yaparak, son yıllarda yaşanan gelişmelerin artık dünyanın eskisi gibi olmayacağını gösterdiğini dile getirdi. İnsanlığın zor dönemden geçtiğini vurgulayan Kacır, yaklaşık 1,5 senedir insanlığın Gazze'de canlı yayında soykırım izlediğini kaydetti.

Millet Olarak Güçlü Olmanın Önemi

Millet olarak güçlü olmanın ne kadar önemli olduğundan bahseden Kacır, şöyle devam etti:

"Milletinizi ne kadar muhafaza edebilecek güce sahipseniz gelecek adına o kadar emin olabilirsiniz."

İşte böylesi bir dönemi Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır sürdürdüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi diye adlandırdığımız, pek çok çabanın adım adım neticelendiği bir süreçte göğüslüyor. Hamdolsun bu zor döneme Türkiye, geçmişe göre çok daha zinde, çok daha güçlü, kuvvetli olarak adım atıyor. Türkiye, Cumhuriyetin 102'inci yaşına adım atarken, bir asır önce belki hiç kimsenin hayal dahi edemeyeceği muazzam başarıları gerçeğe dönüştürmüş bir ülke.

Doğal Kaynaklar ve Yeraltı Zenginlikleri

Biz henüz topraklarından varsa dahi doğal gazı ve petrolü yeterince elde edebilmiş ve yeraltı kaynaklarıyla bugüne dek zenginleşmiş bir ülke değiliz. Son dönemde toprağımızın üstündeki kıymetler kadar altındakileri de keşfetmeye başladık ama hala zenginliğimiz yeraltından elde ettiklerimizden değil, alın teriyle, akıl teriyle, durmadan, duraksamadan ülkesi için çalışan, milleti için koşturan, vatansever müteşebbislerimizin, emekçilerimizin gayretleriyle ortaya çıktı. Hamdolsun Türkiye bir asır önce hayalini dahi kuramayacağımız başarıları adım adım bu sayede gerçeğe dönüştürdü. Bugün savunma sanayisinde, kendi kritik platformlarının tümünü, kendi imkanlarıyla geliştiren bir ülke oldu. 20 yıl önce savunma sanayisinde kullandığımız ürünlerin, sistemlerin yüzde 80'ini yurt dışından alıyorduk. Şimdi savunma sanayisinde yerli ürünlerimizin, yerli sistemlerimizin payını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardık.

Avrupa ile Savunma Sanayi İşbirliği

Savunma sanayisinde elde edilen başarılar hakkında değerlendirme yapan Kacır, Avrupa'nın savunma sanayisinde Türkiye ile daha fazla işbirliği halinde olmak istediğini, geleceğini Türk teknolojisiyle güvence altına almak istediğini anlattı.

Bütün Umudumuz Türk Gençliğidir

Gençlerin Türkiye için önemine işaret eden Kacır, milli projelerin hepsinde yerli insan kaynağının öneminden bahsetti. Kacır,

"İnşallah daha yapacak çok işimiz var. Türk milleti, Cumhuriyet'in ikinci asrını Allah'ın izniyle 'Türkiye Yüzyılı' kılacak adımlar atacak. Bütün bunları gençlerimizle yapıyoruz, gençlerimizle yapacağız."

dedi. Etkinliğe katılan öğrencilere seslenen Kacır, şunları söyledi:

"Bütün ümidimiz, umudumuz Türk gençliğidir. Allah'ın izniyle Türk gençliği, bütün bu başarıları çok daha ileri noktalara çıkaracak."

Bizim başkalarından geri kalır hiçbir yanımız yok, yeter ki kendimize ve insanımıza güvenelim; biz Türk gençliğine güveniyoruz. Şebinkarahisarlı genç kardeşlerime bir çağrı yapmak istiyorum: Elbette bizimle yol arkadaşlığı yapmanızdan memnun olurum ama esasen kendinize örnek almanız gerekenler bilim insanlarımızdır. Onların izinde giderek, bilimde, araştırmada, geliştirmede sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en iyisi olacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu başarıları elde etmeniz için gerekli her türlü imkanı size sunacak kuvvette ve kudrette. Bizler de sizin yolunuzu açmak için başarılı olmanız için el birliğiyle çalışmaya gayret edeceğiz.

Yerlileşme ve Millileşme Çalışmaları

Tüm sanayi başlıklarında yerlileşme ve millileşme çalışmalarına ilişkin katılımcıları bilgilendiren Kacır,

"Bugün Türkiye'nin dört bir yanında organize sanayi bölgelerimiz var, inşallah yakında Şebinkarahisarımız'da da olacak. İnşallah Şebinkarahisarımız yeniden tarihteki cazibe merkezi rolünü önümüzdeki yıllarda daha da güçlendirecek, perçinleyecek."

ifadelerini kullandı.