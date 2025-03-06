Fenerbahçe maçı için gelen İskoç taraftar kazada öldü

Bakan Tekin'den lise öğrencilerine: Ek desteğe ihtiyacınız yok
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine: Ek desteğe ihtiyacınız yok
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Fenerbahçe maçı için gelen İskoç taraftar kazada öldü

İstanbul'da Fenerbahçe maçı için gelen İskoç taraftar, trafik kazasında hayatını kaybetti. Olayda iki sürücü gözaltına alındı, biri tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 21:56, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 22:26
Yazdır
Fenerbahçe maçı için gelen İskoç taraftar kazada öldü

Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen İskoçya takımı Rangers taraftarının Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yere düştüğü, üzerinden bir başka aracın geçtiği ve taraftarın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücülerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Kazası İncelemesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün gece Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasına ilişkin çalışma yapıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan Fenerbahçe-Rangers maçını izlemek için İstanbul'da bulunan C.P'nin, eğlence mekanında tanıştığı kadını otele bırakmak amacıyla taksiyle bölgeye geldiği belirlendi.

Kaza Anı ve Sonrası


  • C.P'nin yolun karşısındaki ATM'den para çekip dönerken yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yola çıktığı ve U.Ç. idaresindeki aracın çarpması sonucu yere düştüğü tespit edildi.
  • H.G. idaresindeki bir diğer aracın da taraftarın üzerinden geçtiği belirlendi.
  • C.P'nin hayatını kaybettiği kazanın ardından otomobil sürücüleri U.Ç. ve H.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
  • Sürücüler, emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
  • U.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken H.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpmasıyla yere düşen C.P'nin üzerinden başka bir otomobilin geçtiği görülüyor. İskoçya ekibi Rangers, İstanbul'a gelen bir taraftarının trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber