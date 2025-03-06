Fenerbahçe turu Glasgow'a bıraktı

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoç temsilcisi Rangers'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda birçok pozisyondan yararlanamazken kalesinde 2 gol gördü. Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sonrası oyuna giren Alexander Djiku, 30. dakikada Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydetti.

Mücadelenin ikinci yarısında teknik heyetin hamlelerine rağmen kalesinde tehlikeler yaşayan Kanarya, 81'de Vaclav Cerny'nin golüne engel olamadı.

Hücuma 3 takviye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers'ın 2-1 önde olduğu bölümde hücuma 3 takviye yaptı. İkinci yarıya Anderson Talisca ile başlayan Fenerbahçe'de 54'te Allan Saint-Maximin, 79'da ise İrfan Can Kahveci dahil oldu. Girilen pozisyonlardan gol çıkaramayan sarı-lacivertliler sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu turun rövanş karşılaşması 13 Mart Perşembe günü oynanacak.