Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara

Bakan Tekin'den lise öğrencilerine: Ek desteğe ihtiyacınız yok
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine: Ek desteğe ihtiyacınız yok
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara

Borsa İstanbul, son 5 günde dünyada en iyi getiriyi sağlayan borsa oldu. TCMB'nin faiz indirimi ve Borsa İstanbul'daki artışlar dikkat çekiyor.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 06 Mart 2025 23:14, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 23:25
Yazdır
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara

Şubat ayında Borsa İstanbul'da görülen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak yapılan ihbarlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 23 Şubat'ta soruşturma başlatmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından 17 kişi gözaltına alınırken, Borsa İstanbul, geçen hafta başından bu yana açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uyguluyor.

vCNBC-e'den Zafer Karataş'ın haberine göre öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti. Avrupa Merkez Bankası da piyasa beklentileri doğrultusunda durgun büyüme ve düşen enflasyon oranı karşısında altıncı faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

BIST 100 Endeksi Değer Kazandı

ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamaları ile birlikte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 270,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 154 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi ise yüzde 2,14 değer kazandı.

Borsa İstanbul, Son 5 Günde Dünyada Birinci

Borsa İstanbul'da yaşanan yükselişler yatırımcısını memnun etti. Borsa İstanbul, son 5 günde dünyada en iyi getiriyi sağlayan borsa oldu. Verilere bakıldığında, BIST 30 Endeksi son 5 günde yüzde 7,72 ile en çok kazandıran endeks olurken ikinci sırada ise yüzde 7,04'lük getiri ile BIST 100 Endeksi yer aldı.

Dünyada En Çok Kazandıran Endeksler


  • Borsa İstanbul: Son 5 günde en iyi getiriyi sağladı.
  • Lüksemburg LuxX: Son 5 günde yatırımcısına yüzde 6,71'lik bir getiri sağladı.
  • GSE Endeksi (Ghana Stock Exchange): Yüzde 6,48 ile listenin 4. sırasında yer aldı.
  • Almanya DAX Endeksi: Son 5 günde yüzde 3,11 değer kazandı.


ABD Endeksleri Düşüşte

ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu yeni gümrük tarifelerinin ardından ABD borsaları değer kaybediyor. Son 5 günlük veriler dikkate alındığında S&P 500 Endeksi, yüzde -3,3 ile dünyada en kötü performans gösteren ikinci borsa endeksi oldu. ABD'de işlem gören DOW JONES Endeksi ise yüzde -2,04 ile en kötü performans gösterenler listesinde yerini aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber