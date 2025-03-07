İçişleri'nden tarihi düzenleme... Tayinler görev puanı ile olacak. Her ay mazeret ataması yapılacak

Emniyet Teşkilatı Personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorduk.

Yapılan yönetmelik değişikliği ile artık tayinler görev puanı ile yapılacak. 2025 yılında yapılacak atamalarda görev puanları geçerli olacak. Emniyet'te mazeret atamaları yılda 2 defa yapılıyordu. Yapılan düzenleme ile bundan sonra her ay yapılmış olacak.

İşte Genel Yayın Yönetmenimiz Edip Üzen'in İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorduğu sorular ve cevapları...

Twitter X: edipuzen

1- Bu yönetmelik değişikliği ile ne amaçlanmaktadır?

Bu yönetmelik değişikliğinin en önemli kazanımı Görev Puanı sistemine geçiyor olmamızdır. Bu sistem; Milli Eğitim Bakanlığında (27) yıldır, Sağlık Bakanlığında (21) yıldır ve Tarım ve Orman Bakanlığında ise (15) yıldır uygulanmaktadır. Bugün itibariyle yapılan yönetmelik değişikliği ile Emniyet Teşkilatında yapılacak atamalarda; görev puanına dayalı objektif, hakkaniyetli ve şeffaf bir atama sistemine geçilmiştir. Bu sistem sayesinde Emniyetin İnsan Kaynakları yönetiminde öngörülebilir bir stratejik planlama yapılabilmesi amaçlanmıştır.

2- Görev Puanı nasıl hesaplanacaktır?

Görev Puanı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan il ve ilçelerimizin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması, personelin görev süresi, birimlerimizin görev yoğunlukları ile personelimiz tarafından illerin tercih edilme sıralamaları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

3- Görev Puanları ne zaman açıklanacaktır?

Görev puanları tercih işleminden önce açıklanacaktır.

4- Görev Puanı sistemine ne zaman geçilecek ve hangi personeli kapsayacaktır?

Görev puanları 2025 yılından itibaren yayınlanmaya başlayacak, atamaya tabi Başkomiser ve alt rütbedeki personeli kapsayacaktır. 2025 Mayıs ayında tayinleri yapmayı planlıyoruz.

5- Personel Görev Puanını görebilecek midir?

Atamaya tabi personelin görev puanları her yıl Ocak ayında hesaplanarak personel bilgi sistemi üzerinden açıklanacaktır.

6- Personel Görev Puanına itiraz edebilecek midir?

Görev puanları açıklandıktan sonra belli bir süre askıda kalacak ve personelimiz belirli bir itiraz süresine sahip olacaktır. Süresi içerisinde itirazda bulunan personelin görev puanı tekrar hesaplanarak kesinleştirilecektir.

7- Yeni görev süreleri kimleri kapsayacaktır?

Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra göreve başlayan personel yeni görev sürelerine tabi olacaktır. Hali hazırda görev yapan personelin görev süreleri değişmeyecektir.

8- Yönetmelik değişikliğine göre atama işlemleri nasıl yapılacaktır?

Atamaya tabi personel görev puanını öğrendikten sonra sistem üzerinden tercih sıralamasını yaparak atama talep edecektir. Aynı yeri tercih edenler arasından görev puanı yüksek olandan başlanmak üzere elektronik ortamda yerleştirme yapılacaktır.

9- Sağlık ve Aile Birliği ile ilgili mazeret atamalarında bir düzenleme bulunmakta mıdır?

2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle yılda iki kez yapılan mazeret atamaları bundan sonra her ayın son haftasında yapılacaktır.

10- İkinci şarkın kaldırılması beklentisi ile ilgili bir çalışma bulunmakta mıdır?

Emniyet Teşkilatında birimlerin ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla standart kadro çalışması başlatılmıştır. Standart kadro çalışması 2025 yılı sonunda tamamlanacaktır. Çalışmanın neticesinde 2.Şark konusunda değerlendirme yapılarak sonuç kamuoyuna duyurulacaktır.

