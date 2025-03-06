THY'nin 500'üncü uçağı bu sene filoya katılacak

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2033 yılı hedefleri doğrultusunda 813 uçaklık filo ve 50 milyar doların üzerinde gelir hedeflediklerini açıkladı. Ekşi'nin paylaştığı grafikte şirketin büyüme hedefleri yer aldı. Hedefler doğrultusunda 2028 yılında 37 milyar dolarlık bir gelir beklenirken, uçak filosunun 631'e yükselmesi ön görüldü.

THY YÜKSEKTEN UÇUYOR

Ekşi yaptığı paylaşımda, "2025'de 500'üncü uçağımız geliyor. 2003'te uçak sayımız neydi? 65 uçak. Dünyada uçak sayısında 35'nci sırada idik. Şimdi dünyanın 9'uncu sırasındayız. İşte büyüme. Uçak sayımızı ve gelirimizi lütfen grafikten inceleyin. Ne diyoruz? Türkiye büyüyor, THY yüksek uçuyor" ifadelerini kullandı.