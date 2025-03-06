Hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2025 23:40, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 23:43
O.Ç. (47) idaresindeki 03 KK 047 plakalı hafif ticari araç, Selçuklu Mahallesi'nde H.H.T'nin kullandığı 03 PK 813 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosikletin sürücüsü H.H.T. ile beraberindeki S.E.Ö. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan H.H.T. ve S.E.Ö. kurtarılamadı.
Polis ekipleri, hafif ticari aracın sürücüsü O.Ç'yi gözaltına aldı.