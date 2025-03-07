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7 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

7 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 00:04, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 00:07
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7 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediyesini ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı programına katılacak.

(Hatay/12.30/13.30/17.20/18.30)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Diyarbakır Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na, TÜGVA İhtisas Akademi Açılış Programı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Diyarbakır/09.30-19.45)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde iftar programına katılacak.

(İstanbul/19.08)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çankırı Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu açılışına katılacak, Valiliği ve AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Çankırı/15.00/16.30/17.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Genel Müdürlüğü personeli ile iftar programına katılacak.

(Ankara/18.53)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Cidde)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazında Fatih Camii'nde hutbe irad edecek, 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/13.22-14.30)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenecek Bölge Üniversiteleri Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek.

(Erzurum/11.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçıyla başlayacak.

(Muğla/20.30)

2- THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Semt 77 Yalovaspor-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.

(Yalova/20.30)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Çimsa ÇBK Mersin-Bodrum Basketbol maçıyla başlayacak.

(Mersin/14.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftası; Güneysu-Konya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor-DEPSAŞ Enerji ve Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/14.00/Ankara/15.00/İzmir/Eskişehir/16.00/İstanbul/19.30)

6- Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Riva'daki merkezinde bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. "Türk futbolunda karar verici kadınlar" paneli ile "Kadın hakemlik eğitimleri" söyleşisi yapılacak ve kadın hakemlerden oluşan iki takım "Empati gösteri maçı" oynayacak.

(İstanbul/11.00

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