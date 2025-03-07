Tüketici refahına iki yılda 212 milyar lira katkı

Rekabet Kurumu, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin 'Etki Analizi Raporu' yayımlandı. Rapor, Rekabet Kurulu'nca 2023 ve 2024 yıllarında karteller, yeniden satış fiyatının belirlenmesi ve hakim durumun kötüye kullanılması eylemleri ile belirli şart ya da yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla izin verilen birleşme/devralma işlemlerine yönelik alınan kararların tüketici refahına dönük etkilerinin değerlendirilmesi hedefiyle hazırlandı. Söz konusu dönemi kapsayan analiz çalışmasında 111 karar incelendi.

ORTALAMA 106 MİLYAR LİRA

Raporda 'muhafazakar senaryo' ve 'Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) varsayımları' olmak üzere iki farklı senaryoda çeşitli hesaplamalar yapıldı. Buna göre, 'muhafazakar' yaklaşımda 2023'te Kurum müdahaleleri sonucunda tüketicilere sağlanan fayda 48,26 milyar lira olarak tahmin edilirken bu değer 2024 yılı için 29,16 milyar lira olarak öngörüldü. OECD yaklaşımıyla yapılan hesaplamada söz konusu faydanın 2023'te 128,57 milyar lira, 2024'te 83,65 milyar lira olduğu tahmin edildi. Tüketici faydasına sağlanan toplam katkının 2023 ve 2024 yılları için 212 milyar lira civarında, ortalama yıllık katkının ise 106 milyar lira düzeyinde olduğu hesaplandı.

ÜLKE GSY'NİN BİNDE 2,5'İNE DENK

Raporda hesaplanan tahmini ortalama yıllık faydanın Türkiye'nin 2024 yılı gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık binde 2,5'ine, dönem için hesaplanan toplam faydanın da yaklaşık binde 5'ine denk geldiği görüldü.