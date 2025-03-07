Taraftarı suçladı, soruyu uyuyarak dinledi

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers'a 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe'nin tek golü Alexander Djiku'dan gelirken, Rangers'ın gollerini Cyriel Dessers ve Vaclav Cerny (2) kaydetti. Konuk takımın 52. ve 58. dakikada kaydettiği goller ise VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle geçerli olmadı.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonunda çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Mağlubiyetin hak edildiğini söyleyen Mourinho, "Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı." dedi.

Turun hala bitmediğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, Rangers'ı kutlama yapmamaları konusunda uyararak henüz erken olduğunu belirtti.

"TARAFTAR BÜYÜK DESTEK GÖSTEREMEDİ"

"Taraftarlar aslında takım gibiydi. Onlar da büyük destek gösteremedi" diyen Mourinho, "Takım iyi performans gösteremedi, teknik direktör de iyi performans gösteremedi. Ibrox'ta iyi desteklenecekler, o stadyumu biliyorum." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Mourinho'nun basın toplantısında kendisine yöneltilen uzun bir soruyu dinlemek yerine uyuma taklidi yapması ise sosyal medyada tepki çekti. Bazı kullanıcılar "Mourinho'ya hiç yakışmadı" yorumunu yaparken, bazı kullanıcılar da soruyu soran gazeteciye saygısızlık yapıldığı görüşünde birleşti.