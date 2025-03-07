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Türkiye Geneli Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Mart Cuma gününe dair tahminlerine göre, hava sıcaklıkları artıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2025 08:03, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 08:03
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Türkiye Geneli Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre, yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don beklenirken, kuzey ve iç bölgelerde pus ve sis görülebilir. Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise normallerin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

7 Mart Cuma Gününe Yönelik Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Mart Cuma gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç bölgelerde ise pus ve yer yer sis etkili olacak.

Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar Durumu

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinde seyretmesi, diğer bölgelerde ise normallerin 4 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor. Uzmanlar, sıcaklıkların yükselmeye devam edeceğini belirtiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • EDİRNE 19°C - Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL 15°C - Az bulutlu
  • KIRKLARELİ 19°C - Parçalı ve az bulutlu
  • KOCAELİ 18°C - Az bulutlu


Ege Bölgesi Hava Durumu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR 17°C - Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ 23°C - Az bulutlu ve açık
  • İZMİR 21°C - Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA 22°C - Az bulutlu ve açık


Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ADANA 27°C - Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA 24°C - Az bulutlu ve açık
  • HATAY 24°C - Az bulutlu ve açık
  • MERSİN 24°C - Az bulutlu ve açık


İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ANKARA 20°C - Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR 18°C - Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA 15°C - Parçalı ve az bulutlu
  • NEVŞEHİR 14°C - Parçalı ve az bulutlu


Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BOLU 20°C - Parçalı ve az bulutlu
  • DÜZCE 18°C - Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP 13°C - Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK 12°C - Parçalı ve az bulutlu


Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • AMASYA 19°C - Parçalı ve az bulutlu
  • ARTVİN 14°C - Parçalı ve çok bulutlu
  • SAMSUN 16°C - Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON 12°C - Parçalı ve çok bulutlu


Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ERZURUM 5°C - Parçalı ve az bulutlu
  • KARS 12°C - Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA 16°C - Parçalı ve az bulutlu
  • VAN 6°C - Parçalı ve az bulutlu


Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • DİYARBAKIR 21°C - Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP 21°C - Az bulutlu ve açık
  • SİİRT 20°C - Az bulutlu ve açık
  • ŞANLIURFA 23°C - Az bulutlu ve açık


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