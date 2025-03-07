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YouTube, kumar içeriklerine karşı alınan yeni önlemleri açıkladı

YouTube, çevrimiçi kumar içerikleriyle ilgili yeni kurallar getirdi. Bu, platformun içerik moderasyonu politikalarında yaptığı son güncelleme oldu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Mart 2025 08:13, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 08:14
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YouTube, kumar içeriklerine karşı alınan yeni önlemleri açıkladı

YouTube, 4 Mart Salı günü yaptığı açıklamada, kullanıcıları "onaylanmamış" kumar sitelerine yönlendiren içeriklere artık izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bu, bağlantılar, resimler, metinler, logolar veya sözlü referanslar aracılığıyla yapılan yönlendirmeleri kapsıyor.

YouTube, onaylanmamış kumar sitelerini, yerel yasal gereksinimleri karşılamayan ve YouTube ya da ana şirketi Google tarafından incelenmemiş siteler olarak tanımlıyor.

Bu güncelleme, YouTube'un, kurallarını ihlal eden harici sitelere bağlantı verilmesini yasaklayan mevcut politikasını güçlendiren bir adım olarak kayda geçiyor.

Yaş kısıtlamaları ve yeni kurallar

YouTube sözcüsü Boot Bullwinkle, CNN'e yaptığı açıklamada, "Onaylanmamış kumar sitelerine veya uygulamalarına yönlendiren içerikleri yasaklayan politikalarımızı güçlendirdik. Ayrıca, çevrimiçi kumarhaneleri tanıtan içeriklere yaş sınırlaması getireceğiz" dedi.

Yeni düzenleme ile 18 yaş altındaki kullanıcılar ve giriş yapmayan kullanıcılar, çevrimiçi bahis sitelerini tanıtan içerikleri görüntüleyemeyecek.

2018 yılında Yüksek Mahkeme, ABD'deki eyaletlere spor bahislerini yasallaştırma yetkisi vererek çevrimiçi spor bahislerini devasa bir iş haline getirdi. Bu artışla birlikte, seçim sonuçları gibi diğer çevrimiçi bahis türleri de popülerleşti.

YouTube'da, kullanıcıları çevrimiçi spor bahisleri ve tahmin piyasalarında para kazanmaya nasıl başlayacaklarına dair öğreten videolar, yüzbinlerce kez izlenmiş durumda.

Ancak, çevrimiçi bahis düzenlemeleri yerel olarak farklılık gösterdiği için, uzmanlar milyonlarca Amerikalı'nın ciddi kumar sorunları yaşama riski taşıdığına dikkat çekiyor.

YouTube, uzun süredir "garantili kazançlar" veya kayıp telafisi vaat eden kumar içeriklerini yasakladığını belirtiyor.

Ancak artık, onaylı sitelerden gelen garanti edilmiş kazanç vaatleriyle ilgili içeriklerin de kaldırılacağını açıkladı.

Neler değiştirilmişti?

Salı günkü duyuru, YouTube'un içerik moderasyonu politikalarında son yıllarda yaptığı bir başka düzenleme oldu.

Platform, yanlış aşı ve kürtaj bilgileri ya da aşırı kalori sayımı gibi yeme bozukluğu davranışlarını içeren videoları kaldırarak hedefli bir yaklaşım benimsemişti.

Ayrıca 2023'te, yanıltıcı yapay zeka içerikleri hakkında kullanıcıların açıklama yapmalarını zorunlu hale getirdi.

YouTube, yeni politikasını 19 Mart'tan itibaren uygulamaya başlayacağını duyurdu. Ancak sosyal medya platformları için en büyük zorluk, içerik moderasyonu politikalarını uygulamak olmuştu. Teknoloji devleri, kendi kurallarını yeterince uygulamamakla eleştirilmişti.

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