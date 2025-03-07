Benzinden sonra motorine de indirim geliyor

Benzinden sonra motorinde de indirim bekleniyor.

Motorinde İndirim Ne Zaman?

Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 1,35 TL indirim bekleniyor.

Benzin Fiyatlarında İndirim Detayları

Benzin fiyatında bu hafta iki indirim yapıldı. Salı günü 1,15 TL, bugünden itibaren de 2,06 TL indirim gerçekleştirildi.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul: Benzin 43,26-43,41 TL, motorin 46,54-46,65 TL'den satılıyor.

Benzin 43,26-43,41 TL, motorin 46,54-46,65 TL'den satılıyor. Ankara: Benzin 43,96 TL, motorin 47,38 TL'den satılıyor.

Benzin 43,96 TL, motorin 47,38 TL'den satılıyor. İzmir: Benzin 44,33 TL, motorin 47,74 TL'den satılıyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıtta Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.



