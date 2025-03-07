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Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Enerji Projelerine Hızlı Kamulaştırma

Cumhurbaşkanı kararlarıyla enerji projeleri kapsamında çeşitli illerde taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 09:21, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 17:10
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Cumhurbaşkanı Kararlarıyla Enerji Projelerine Hızlı Kamulaştırma

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların **acele kamulaştırılacağı** duyuruldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ağaçören-Sarıyahşi İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için güzergaha isabet eden taşınmazlarla ilgili çalışmalar yürütülecek.

Acele Kamulaştırma Kararları

  • Proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar **Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü** tarafından kamulaştırılacak.
  • Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Gerze TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Afyon1-Uşak Brş.N.-Karma OSB Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında projelerin güzergahlarına isabet eden taşınmazlar da kamulaştırma kapsamına alındı.
  • Malatya'da bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Keban Şalt-2-Malorsa TM Brş. Yazıhan Havza TM EİH Brş. Noktasına Saplama (T Bağlantı) DDY Yazıhan TM Enerji İletim Hattı Projesi" için de acele kamulaştırma yapılacak.

Ankara Nallıhan'da Madencilik Faaliyetleri

Öte yandan, Ankara'nın Nallıhan ilçesi sınırları içerisinde bulunan S:200809574 sayılı IV. grup maden (linyit) işletme ruhsatlı sahada belirlenen bazı taşınmazların **Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü** tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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