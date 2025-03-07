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Silahlı saldırgan kahvehanede dehşet saçtı! Ortalık kan gölüne döndü

Çorum'da kahvehanedeki husumetlisine silahla ateş açan şahıs 5 kişiyi vurdu. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'i hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 09:36, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 09:40
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Feci olay, dün akşam saatlerinde Çorum'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneye gelen H.C.S., husumetlisi olan bir şahsa silahla ateş açtı.

KURŞUNLAR BEŞ KİŞİYE İSABET ETTİ

Şahsın silahından çıkan kurşunlar kahvehanede bulunan S.K. (56), Barış Can Özel, İ.Y., O.Z. (23) ve Ş.M.S.'ye (58) isabet etti. Vurulan 5 kişi yaralanırken, H.C.S. olay yerinden kaçtı.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan S.K., Barış Can Özel ve İ.Y. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.Z. ve Ş.M.S. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Barış Can Özel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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