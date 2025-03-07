Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 09:38, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 09:39
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinde 13 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.