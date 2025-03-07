Mersin'de acele kamulaştırma yapılacak
Yeni Taşkent Yük Merkezi Projesi kapsamında Mersin sınırlarındaki güzergahta bulunan taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 09:42, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 09:41
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, söz konusu proje kapsamında Mersin sınırlarındaki güzergah ve alana rastlayan taşınmazlarla üzerlerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.