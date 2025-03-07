Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 36,4200 36,4210 36,4470 36,4480 Avro 39,5000 39,5010 39,5800 39,5810 Sterlin 46,9300 46,9400 47,0500 47,0600 İsviçre frangı 41,1800 41,1900 41,4500 41,4600 ANKARA ABD doları 36,3900 36,4700 36,4170 36,4970 Avro 39,4600 39,5400 39,5400 39,6200 Sterlin 46,8700 47,0800 46,9900 47,2000