Dolar/TL 36,49 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 36,4028'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 36,4930 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 39,4740'tan ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 47,0380'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 104,0 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife yaklaşımındaki değişimlerin belirsizlikleri artırması ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle varlık fiyatlarında karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi. ABD'nin yakın ticaret ortaklarına tarife uygulamasında yaptığı ayarlamalar, ülkelerin ekonomi politikaları oluşturmasında öngörülebilirliği azaltıyor.

ABD Başkanı Trump, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik 4 Mart'ta yürürlüğe giren kararnamede değişiklik yaptı. Bu kapsamda, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu mallar, 2 Nisan'a kadar Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerden muaf tutuldu.

Trump'ın ABD'nin ticari partnerlerine yönelik uyguladığı tarifelerin, ülkede enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceğine ilişkin endişeler varlığı korurken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın Chicago Üniversitesi'nde düzenlenecek Para Politikası Forumu'nda yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin tarife gündemiyle ilerleyen ABD ekonomisine ilişkin daha fazla bilgi verebileceğini belirterek, önceki açıklamalarında politika duruşunu ayarlamada acele etmeyeceklerini bildiren Powell'ın, bugün yapacağı konuşmada Bankanın projeksiyonlarına dair ipuçlarının aranacağı kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler öne çıkarken, bankanın mayıs ayında yüzde 54 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 puanın destek, 105 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.