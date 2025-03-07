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Bakanlık: Tunceli'deki Tavuk İtlafı Haberleri Dezenformasyon

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan Tunceli'de 2 bin tavuğun itlaf edildiği iddiasının doğru olmadığını belirtti. İddiaların kamuoyunu yanılttığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 10:01, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 10:02
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Bakanlık: Tunceli'deki Tavuk İtlafı Haberleri Dezenformasyon

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşan "Tunceli'de 2 bin yerli ırk yumurtlayan tavuğun gerekçesiz şekilde itlaf edildiği" şeklindeki iddianın doğru olmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten Sosyal Medya Açıklaması

Genel Müdürlük, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Tunceli'de 2 bin yerli ırk yumurtlayan tavuğun gerekçesiz şekilde itlaf edildiği" şeklinde sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlar "tamamen dezenformasyondan ibaret olduğu" ve "kamuoyuna yalan bilgiler verdiği" ifade edilen açıklamada, hayvan hastalıklarının bulaşmasında kontrolsüz kanatlı hayvan hareketlerinin büyük etkisinin olduğu, bu noktadan hareketle Bakanlık olarak vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları için kanatlı hayvan sevkiyatlarında denetimlerin ve çalışmaların sıfır toleransla sürdürüldüğü vurgulandı.

Sosyal Medyada Yayınlanan Konuya İlişkin Bilgiler

Sosyal medyada dolaşıma sokulan konuyla ilgili bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • Tunceli ili Pülümür ilçesinde, 19 Şubat tarihinde, Jandarma kontrol noktasında yapılan denetimde H.U. yönetimindeki araç durdurulmuş, 1000 kanatlı hayvan olduğu kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilmiştir.
  • Pülümür İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince yapılan incelemede kanatlı hayvanların veteriner sağlık raporu ve dezenfeksiyon belgeleri olmadan sevk edildikleri tespit edilmiştir.
  • 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, hayvan sahibine, kanatlı hayvanları belgesiz olarak sevk ettiği ve hayvanlara ait menşe belgelerini ibraz edemediği için 21 bin 6 lira idari para cezası uygulanmış, söz konusu hayvanlar da itlaf edilerek uygun koşullarda gömülmüştür.
  • Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.


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