Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 76 şüpheli yakalandı

Sokaklarda ve parklarda gerçekleştirilen operasyonlarda, 10,86 gram sentetik uyuşturucunun ham maddesi, 104,50 gram sentetik uyuşturucu, 4,69 gram esrar ve 218 uyuşturucu hap ele geçirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net