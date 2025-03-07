Şubatta en fazla aylık getiri külçe altında oldu

Bakan Tekin'den lise öğrencilerine: Ek desteğe ihtiyacınız yok
Bakan Tekin'den lise öğrencilerine: Ek desteğe ihtiyacınız yok
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Lansmana Özel %0 Peşinat, 60 Ay Vade
Sponsorlu İçerik
Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Bakan Bolat: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'ların altını göreceğiz
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Türkiye kart 12 ilde daha kullanıma açılacak
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Erdoğan: MB'nin faiz kararı doğru adım
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bu haftanın kazandıranı Borsa İstanbul oldu
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Bakanlık açıkladı: Trabzon Şehir Hastanesi güvenle yükseliyor
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Sağlık Bakanı: Türkiye sağlıkta dünya lideri olacak
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Emekli bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
Bakan Yumaklı: Kırmızı et ithalatını 2028'de bitireceğiz
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
3 gündür aranan öğretmen ölü bulundu
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
YÖK Tematik Meslek Yüksekokulları destekleyecek
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
Bakan açıkladı: Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
TÜSİAD yöneticilerine kamu davası
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
Erdoğan: Saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Bakanlıktan BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Şubatta en fazla aylık getiri külçe altında oldu

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde şubatta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,76 ile külçe altında gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 10:36, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 10:37
Yazdır
Şubatta en fazla aylık getiri külçe altında oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, şubatta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,92, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,76 oranlarıyla külçe altında görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,63 ve euro yüzde 0,26 yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,29 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,18 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01, DİBS yüzde 0,48 ve euro yüzde 0,12 yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,32 kayba yol açtı.

DİBS, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,5, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,7 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,59, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,15 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,79, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,58 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,1, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,47 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Yıllıkta da en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,17 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 8,31 ve DİBS yüzde 2,78 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 6,16, euro yüzde 9,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 2,47, DİBS yüzde 7,45, dolar yüzde 15,5, euro yüzde 18,48 ve BIST 100 endeksi yüzde 22,73 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber