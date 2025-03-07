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Hastanede Sahte Rapor Skandalı: 23 Gözaltı

İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonda sahte sağlık raporu hazırlayan şüpheliler yakalandı. Operasyonda 1 milyon lira değerinde döviz ve altın ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 11:16, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 11:17
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Hastanede Sahte Rapor Skandalı: 23 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen sahte sağlık raporu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğünün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına bir hastanede sahte sağlık raporu hazırlandığına dair şüphe üzerine şikayette bulunmasının ardından çalışma başlattı.

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne çalışma kapsamında gizli kamera yerleştiren ekipler, bazı güvenlik görevlilerinin "denetimli serbestlik" ve "silah ruhsatı" gibi konularda istenen sağlık raporları kapsamında idrar örneği verdiklerini belirledi.

Görüntülerden hastanenin güvenlik amirinin idrar örneğiyle odadan çıktığını ve diğer şüphelilerin sahte raporun düzenlenmesi için yardım ettiğini belirleyen ekipler, zanlıların her bir rapor için 50 ile 100 bin lira arasında haksız kazanç sağladıklarını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 4'ü güvenlik görevlisi, daha önce usulsüz rapor nedeniyle görevlerinden ihraç edilen 2 veri giriş uzmanı ile numune veren 17 kişiyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon lira ile döviz ve altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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