Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kendilerini istihbarat görevlisi veya bakanlık personeli olarak tanıtarak, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde deprem konutlarının yeniden inşası için ihale verileceği vaadiyle mağdurlardan para toplayan 8 şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada kapsamında gözaltına alındı
Sahte İhale Vaadiyle Haksız Kazanç Elde Ettiler
Şüphelilerin, kendilerini istihbarat görevlisi veya bakanlık personeli olarak tanıtarak, deprem konutlarının yeniden inşası için ihale verileceği vaadiyle mağdurlardan para aldıkları belirlendi.
Operasyon 7 Mart'ta Başladı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği
ekipleri, 7 Mart 2025 itibarıyla şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon
başlattı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı'na sevk edilecek.
Soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.