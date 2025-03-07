Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 4 bin 500 geçici işçi alımı yapacak.

Orman Genel Müdürlüğü İşçi Alımı Detayları

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında çeşitli pozisyonlar için geçici işçi istihdam edecek.

3 bin 105 orman işçisi

812 arazöz şoförü

160 dozer operatörü

233 greyder operatörü

122 ekskavatör operatörü

36 iş makinesi operatörü

32 traktör operatörü

Toplamda 4 bin 500 geçici işçi istihdam edilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 10-14 Mart tarihlerinde yapılacak.

Başvuru ve Sınav Süreci

Orman işçisi, arazöz şoförü ile dozer, greyder, ekskavatör, iş makinesi ve traktör operatörü unvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Kura yeri ve tarihi, İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.