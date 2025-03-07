Tarım Bakanı: 3 Milyar destekleme ödemesi çiftçilere aktarılıyor
Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar TL'nin üzerindeki destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 299 milyon 386 bin lirayı aşkın destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Çiftçilere Destek Ödemeleri Yapılıyor
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine dair açıklamalarda bulundu. Üretime verdikleri desteğin toprağa bereket getirmeye devam ettiğini belirten Yumaklı, "3 milyar 299 milyon 386 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.
Destek Tutarları ve Dağılımı
Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, destek tutarları şu şekilde belirlendi:
- Hububat için 3 milyar 30 milyon 403 bin 767 lira
- Hayvan gen kaynakları için 228 milyon 675 bin lira
- Kırsal kalkınma yatırımı için 40 milyon 307 bin 577 lira
Hububat desteği Samsun, Tokat, Karaman, Kars, Şırnak, Bayburt, Gümüşhane, Batman, Erzincan, Erzurum, Van, Siirt, Balıkesir, Çorum, Afyonkarahisar, Tunceli ve Kahramanmaraş illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.