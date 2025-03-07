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İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi

İstanbul Valiliği, belediyelerin sahipsiz hayvanlar için kullanılmak üzere tahsis edilmesini istedikleri alanların işlemlerini, 17 Mart'a kadar tamamlamasını istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 13:32, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 13:33
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İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlar için belediyelere yazı gönderdi

Valilik tarafından İBB, 39 ilçe belediyesi ve bazı kurumlara gönderilen yazıda; insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla hayvanların rahat yaşam ortamı, uygun muamele edilmesini sağlayarak acı, ızdırap ve eziyet çekmemeleri için en iyi şekilde korunmalarını sağlamak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin geçen yıl resmi Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Değişiklikte 5199 sayılı kanuna eklenen hükümler kapsamında alınması gerekli önlemler, yapılması uygun görülen düzenlemeler ve uygulanması gereken cezai müeyyideler dikkate alınarak bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanması ile gerekli iş ve işlemlerin aksatılmadan yerine getirilmesi gerektiğinin daha önceden bildirildiği, yazıda hatırlatıldı.

Yazıda, Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında, sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon işlemleri yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları arasında olduğu ifade edildi.

Yönetmeliğin "Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları" başlığı altında 7. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlendiğini belirtilen yazıda, "Bahse konu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde, 'Sahipsiz veya Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması ve Bakılması ile Hayvan Bakımevlerinin Çalışma Usul ve Esasları' belirlenmiştir" ifadesi kullanıldı.

Beş maddelik taleplerin oluştuğu yazıda, yönetmelik kapsamında sahipsiz hayvanlar; özellikle sokak köpekleri kaynaklı oluşabilecek zararlar göz önünde bulundurularak insan, hayvan ve çevre sağlığı için oluşabilecek olumsuz etkileri gidermeye yönelik tedbirlerin yerel yönetimler tarafından ivedilikle alınması istendi.

Belediyelerin yönetmelik hükümleri çerçevesinde kullanılmak üzere tahsis edilmesini istedikleri alanlarla ilgili işlemlerin, ilgili kurumlar tarafından en geç 17 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar tamamlanması talep edildi.

Tedbir alınmaması durumunda belediyelere sorumlulukları hatırlatıldı

Yönetmelikte belirtilen önlemlerin hızlıca yerine getirilmesi amacıyla üniversitelerin ve özel veteriner kliniklerinin hizmet alım yöntemiyle sürece dahil edilmesi gerektiği belirtilen yazıda, sahipsiz hayvanların saldırısında zarar gören kişi ve yakınlarına karşı, gerekli tedbirleri almayan, hizmet kusuru olduğu tespit edilen kurumların sıralı sorumlu tüm amirlerinin maddi, manevi ve cezai sorumluluklarının bulunduğu aktarıldı.

Kamu kurumlarının koordinasyonunda gerekli çalışmaların yapılarak konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesinin istendiği yazıda, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiği belirtildi.

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