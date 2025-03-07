9 çeteye operasyon! Elebaşları dahil 139 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 farklı organize suç çetesine yönelik 6 ilde icra edilen operasyonlarda, aralarında elebaşlarının da bulunduğu 139 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2025 13:47, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 13:50
Türkiye'de suçla mücadele, kararlı ve aralıksız bir şekilde sürdürülüyor..
Güvenlik güçlerince son dönemde, suç oranlarını azaltmak ve toplumun huzurunu sağlamak adına kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.
139 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı, bu operasyonlara dair detayları sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.
Bakan Ali Yerlikaya tarafından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:
➡️ İzmir'de B.A.'nın,Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 7, 2025
➡️ Tekirdağ'da N.K.'nin,
➡️ Malatya'da S.A.'nın(yurt dışı firar),
➡️ Bursa'da B.B.'nin (yurt dışında tutuklu) ve A.A.'nın (yurt dışı firar) (2 ayrı örgüt)
➡️ Aydın'da Z.A.Ö.'nün (yurt dışı firar),
➡️ İstanbul'da G.Ç., İ.A. (yurt dışı firar) ve D.A.'nın (yurt. pic.twitter.com/vYCYGn7mEZ