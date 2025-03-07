Ahmet Özer 23 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında soruşturma açılan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Özer 23 Mayıs'ta 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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