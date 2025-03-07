Ahmet Özer 23 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
GÖREVİNDEN uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Özer 23 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Mart 2025 14:45, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 17:10
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında soruşturma açılan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Özer 23 Mayıs'ta 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.