TÜSİAD yöneticilerine kamu davası

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İki isim, genel kurulda yaptıkları konuşmalar nedeniyle "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan iddianameyle karşı karşıya kaldı. Savcılık, Turan ve Aras'ın yargıyı telkin ve yönlendirme içeren, gerçeğe aykırı ve dezenformasyon niteliğinde açıklamalar yaptığını öne sürdü. Ayrıca, "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yürütülen ayrı bir soruşturma da devam ediyor.

Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras Hakkında Soruşturma Tamamlandı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, iki ismin genel kurulda yaptıkları konuşmalarda "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunu işlediklerini öne sürerek iddianame düzenledi.

Savcılık İddiaları ve Suçlamalar

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Turan ve Aras, konuşmalarında yargıyı telkin ve yönlendirme içeren ifadeler kullanmakla suçlanıyor. Aynı zamanda açıklamalarında gerçeğe aykırı, dezenformasyon içeren beyanlarda bulundukları iddia ediliyor.

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçlaması

Öte yandan, savcılık iki isim hakkında "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yürütülen ayrı bir soruşturmanın da devam ettiğini açıkladı.